شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون مصطفى شوبير حامى عرين الأهلى فى النهائى الأفريقى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر من أزمة في حراسة مرمى عرين المارد الأحمر قبل المباراة المرتقبة أمام الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا والمقرر له 4 يونيو على ستاد القاهرة الدولى بسبب الإصابات حيث يعانى الشناوى من تمزق السمانة وعلى لطفى من شد العضلة الخلفية وحمزة علاء من إصابة في الركبة ولا يتواجد في القائمة الاهلاوية سوى مصطفى شوبير.

فقد أثبتت الاشعة إصابة محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الاساسى بتمزق في عضلة السمانة وهى الإصابة التي تعرض لها في مباراة الترجى التونسى برادس والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلى وضع برنامج علاجى مكثف لتجهيز الشناوى للمباراة المرتقبة ولكن حتى الان تبدو فرص لحاق الحارس بمباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا صعبة.

يظهر على لطفى في عرين الأهلى منذ تعرض الشناوى للإصابة حيث شارك الحارس في مباراة الإياب أمام الترجى وقاد المارد الأحمر للفوز بهدف دون رد كما ظهر في مباراة انبى التي فاز بها الاهلى بهدفين دون رد ولكنه تعرض للإصابة وتم استبداله بالحارس الصاعد مصطفى شوبير، ويخضع الحارس الثانى فى النادى الأهلى للفحص الطبي اليوم الأربعاء قبل بداية مران المارد الأحمر لتحديد حجم اصابته التي تعرض لها .

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، ، إن علي لطفي حارس مرمى الفريق شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة إنبي ، موضحا أن الجهاز الفني فضل استبداله بالحارس مصطفى شوبير، وأنه سوف يخضع لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم الأربعاء لتحديد موقفه.

فهل يلحق الشناوى أو على لطفى بمباراة النهائي المرتقبة أم سيتولى مصطفى شوبير الحارس الصاعد مسئولية حماية عرين الأهلى في أهم مبارياته هذا الموسم؟.