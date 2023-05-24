شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يضع برنامجا استشفائيا لنجوم فاركو قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع طارق العشري المدير الفني لفاركو برنامج إستشفائى للاعبين استعداداً لمواجهة سيراميكا في الدوري يتم تنفيذه على مدار أسبوع لمواجهة ضغط المباريات الذى تعرض له الفريق البرتقالى بالفترة الأخيرة.

ويستعد فاركو لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء الجمعة 2 يونيو المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

ويعكف طارق العشرى على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة سموحة بالدوري والتي فاز بها بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة وذلك لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة سيراميكا بالدوري

ويدرس طارق العشري مباريات سيراميكا بالدوري وكأس مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن انتصار جديد للفريق البرتقالى.

ويسير طارق العشرى المدير الفنى لفاركو بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج.

وقاد العشري فاركو فى 16 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين فقط وحصد 27 نقطة.

فى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الاهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر وفاز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد بالكأس ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق واخيراً حقق الفوز على سموحة بهدف دون رد.