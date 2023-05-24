شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة البطل الأولمبى تنطلق من أندية سيتى كلوب بالمحافظات.. الغرباوى ومصباح يقودان اكتشاف مواهب الجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الدور الوطني والمجتمعي لمجموعة أندية سيتى كلوب في اكتشاف ورعاية المواهب ضمن مشروع إعداد وتجهيز أبطال أولمبيين للمنتخبات الوطنية في مختلف اللعبات، شهد نادي سيتي كلوب فرع شبين الكوم تجمعًا رياضيًا للعبة الجودو بمشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون أفرع النادي في العبور وبنها وشبين الكوم تحت قيادة نجمي اللعبة الدوليين الكابتن باسل الغرباوي والكابتن هشام مصباح المديرين الفنيين للعبة بسيتى كلوب.

يعتبر التجمع ضربة البداية لسلسلة تجمعات شهرية بجميع فروع سيتي كلوب، ضمن خطة اكتشاف المواهب استعدادا للاشتراك في المسابقات الرسمية.

شهد اللقاء حضور عدد من مسئولي قطاع الرياضة بمجموعة أندية سيتي كلوب وفرع شبين الكوم وأولياء الأمور.

من جانبه ، قال الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب إن قاعدة البطل الأولمبي تنطلق بالفعل من المحافظات بهذه الخطوات الفعالة والملموسة، لافتا إلى أنه جار العمل على تقديم أبطال أولمبيين لمصر في الجودو ومختلف الألعاب على خطى النجوم الكبار باسل الغرباوي وهشام مصباح في الجودو.

أضاف مصطفى عزام، أن اهتمام أندية سيتى كلوب فى المحافظات المختلفة بجانب تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية، هى إعداد أبطال فى كافة الألعاب المختلفة، لتمثيل مصر فى البطولات الدولية، وحصد الميداليات.

تابع عزام أن استراتيجية شركة استادات برئاسة المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واضطلاع سيتى كلوب بالخطط التنفيذية لفروع النادى المنتشرة فى المحافظات المختلفة، تهدف الى توسيع قاعدة اللاعبين الواعدين فى ألعاب تتميز مصر بتفوقها على المستوى الدولى والاولمبي وخلال خمس سنوات سوف يكون لدينا قاعدة ممارسة كبيرة تتجاوز عشرة الاف لاعب ولاعبة، تُمكن اتحادات اللعبات المختلفة من الاختيار من بينهم للمنتخبات فى الأعمار السنية المختلفة، ويأتى كل ذلك فى إطار خطط الدولة فى اعداد الابطال الاولمبيين.

وتتطلع مجموعة أندية سيتي كلوب إلى اكتشاف ورعاية المواهب، بهدف افراز عناصر منتقاة وخلق قاعدة من الأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب وفي شتي المجالات الثقافية والفنية، باعتبار رعاية النشء والشباب بصفة خاصة وباقي المراحل العمرية بصفة عامة من صميم أهداف وغايات مجموعة سيتي كلوب.