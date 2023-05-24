شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يدرس مباريات الأهلى المحلية والأفريقية بحثاً عن استعادة الانتصارات للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش على دراسة مباريات الاهلى المحلية والافريقية سواء مع انبى أو الترجى التونسى ذهاباً وإياباً للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المارد الاحمر بحثاً عن انتصار جديد لمواصلة تعديل مسار فريقه بجدول الدوري.

يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس جهود نجمه كريم طارق في مباراة الاهلى المقبلة بالدوري بعد التعافى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وغاب كريم طارق عن مباراتى الطلائع مع فاركو والمقاولون العرب بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة.

ويستعد الطلائع لمواجهة الاهلى المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، وعقب مواجهة الاهلى سيواجه الطلائع نظيره الزمالك في الثامنة مساء الثلاثاء 30 مايو على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدف.

وحقق طلائع الجيش ثلاثة انتصارات متتالية فى مبارياته الثلاثة على حساب غزل المحلة بهدف دون رد ثم على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدورى، قبل أن يتعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق ثم يتعادل سلبياً مع المقاولون العرب في أخر ظهور .