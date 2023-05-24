شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية فى الأهلى اليوم منعاً للإجهاد استعداداً للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الأربعاء، مرانا استشفائياً للعناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة إنبى، التي أقيمت بالأمس وفاز بها المارد الأحمر بثنائية دون رد فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً لمواجهة الطلائع.

وكان الأهلي قد تغلب على إنبي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 في بطولة الدوري الممتاز سجلهما محمد شريف وأحمد عبد القادر.

ويستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة الطلائع فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

واستقر كولر على تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه فى مباريات الدوري المقبلة أمام الطلائع ثم سيراميكا، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

ويرغب كولر فى منح الفرصة لكل اللاعبين لتجهيزهم فنياً وبدنياً استعداداً للمرحلة الحاسمة من عمر البطولات التى يشارك فيها المارد الأحمر، بجانب منح فرصة للعناصر الأساسية لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن الإجهاد من جراء خوض 3 مباريات فى غضون 14 يوماً فقط.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 56 نقطة، ومازالت لديه 7 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز فى 17 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ42 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.