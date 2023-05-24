انتظام عمر جابر ومنسى وعبد الغنى فى تدريب الزمالك.. وتعليمات فنية خاصة لبلحاج

القاهرة - سامية سيد - انتظم ناصر منسي وعمر جابر ومحمد عبد الغني ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشارك الثلاثى في المران الجماعي للفريق اليوم بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق تعليمات فنية لكل من أحمد بلحاج وعمرو السيسي ثنائي خط الوسط، وركز المدير الفني للفريق على تنفيذ الثنائي لبعض الجمل الفنية خلال المران، بجانب التركيز على الضغط واستخلاص الكرة من المنافس.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.