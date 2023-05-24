شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدرس عرض من أحد الوكلاء للتعاقد مع عمر جابر فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى فاركو عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لنادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأحال مسئولو فاركو العرض لطارق العشرى المدير الفنى لفريق الكرة للبت فيه سواء بالقبول أو الرفض.

ولايشارك عمر جابر بصفة أساسية فى تشكيل الزمالك الاساسى منذ تعرضه للإصابة.

ويستعد فاركو لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء الجمعة 2 يونيو المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى المصري.

ويحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

ويعكف طارق العشرى على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة سموحة بالدورى والتى فاز بها بهدف دون رد فى اللحظات الأخيرة وذلك لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة سيراميكا بالدوري