شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبى ينتظر على لطفى فى مران الأهلى اليوم بسبب العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع على لطفى حارس مرمى النادى الاهلى للفحص الطبي اليوم الأربعاء قبل بداية مران المارد الأحمر لتحديد حجم اصابته التي تعرض لها في مباراة انبى التي أقيمت أمس وفاز بها الاهلى بهدفين دون رد.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن علي لطفي حارس مرمى الفريق شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة إنبي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الجهاز الفني فضل استبداله بالحارس مصطفى شوبير، وأنه سوف يخضع لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم الأربعاء لتحديد موقفه.

وكان الأهلي قد تغلب على إنبي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز سجلهما محمد شريف وأحمد عبد القادر.

ويستعد الاهلى لمواجهة لمواجهة الطلائع فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الاهلى عن مباراة الطلائع بسبب الإيقاف ثلاثة مباريات بعد الطرد في مباراة سموحة كما يعانى من الإصابة في عضلة السمانة.

واستقر كولر على تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه فى مباريات الدوري المقبلة أمام الطلائع ثم سيراميكا، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.