شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حامد لاعب إنبى يجرى أشعة بعد إصابته فى الضامة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لأشعة خلال الساعات القادمة لتحديد حجم إصابته فى العضلة الضامة بعد استبداله فى مباراة الأهلى أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

ويجرى محمد حامد أشعة لتحديد مدة غيابه عن مباريات الفريق البترولى القادمة،ويجهز تامر مصطفى المدير الفنى بدائل اللاعب المناسبة فى الخط الخلفى خصوصاً أنه من العناصر والركائز الأساسية فى صفوف الفريق البترولى.

فى سياق متصل واصل الأهلى انتصاراته المحلية وحقق فوزاً هاماً على انبى بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذى جمعهما مساء الأمس الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، سجل ثنائية الأهلى، محمد شريف وأحمد عبد القادر.

بهذه النتيجة حافظ الاهلى واصل رحلته فى طريق استعادة لقب الدورى ونجح فى تأمين قمة بطولة الدورى برصيد 56 نقطة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز فى 17 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، فيما توقف رصيد انبى عند 36 نقطة ويحتل المركز العاشر فى جدول المسابقة.

وضم تشكيل الأهلى لمباراة إنبى، كلاً من :على لطفى، محمود متولى، ياسر إبراهيم، حمدى فتحى، محمد هانى، على معلول، أحمد عبد القادر، مروان عطية، ديانج، بيرسى تاو ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل إنبى الذى اعلنه تامر مصطفى المدير الفنى للفريق، كلاً من : رضا السيد_ محمد حامد – أحمد كالوشا – على فوزى – مروان داود -أحمد صبيحة – محمد حمدى – أحمد العجوز – مودى ناصر- رفيق كابو وأحمد أمين "أوفا".