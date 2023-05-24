شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة أوسوريو مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص المدير الفني للفريق على شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الداخلية الأخيرة بالإضافة إلى شرح برنامج الفريق خلال مران اليوم وأبرز الجمل الفنية المراد تنفيذها.

كما خاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدون، من مباراة الداخلية بمسابقة الدوري، مجموعة من التدريبات البدنية القوية على هامش المران الجماعي حيث شهدت التركيز على رفع الحمل البدني عن طريق خوض مجموعة من التدريبات في صالة الجيمانيزيوم وملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية خلال مباراة الداخلية الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، مجموعة من التدريبات التأهيلية والاستشفائية حيث فضل الجهاز الفني خوض اللاعبين لمجموعة من التدريبات الخفيفة وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع من الكولومبي أوسوريو خوفاً من تعرضهم للإرهاق.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.