شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف زوران مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الغموض يحيط بمصير الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بعد الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن طلبه الرحيل عن سيد البلد وعدم استكمال مهمته.

وتحسم إدارة الاتحاد السكندرى موقف زوران خلال الساعات القادمة،خصوصاً أن المدرب الصلبي طلب إنهاء مشواره مع سيد البلد بالتراضى معللاَ ذلك بظروف خاصة إلا أن الإدارة لم تتخذ القرار النهائي وتحاول إثناء المدرب عن قراره.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى جدد عقد الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون ، المكون من ، كريم بن سالم سباعى _ مدرب عام " تونس "ومحمد رشيد المكاوى _ مدرب حراس المرمى " المغرب ".

و قاد زوران الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم و أستطاع أن يحوزا على ثقة جُموع جماهير الثغر من خلال العروض الطيبة و المتميزه التي أشاد بها الجميع خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري هذا الموسم.

وأشاد محمد مصيلحى بتجديد التعاقد مع زوران و أشار إلى أن استقرار القيادة الفنية في الموسم الجديد هي أحد نقاط القوة التي سيتمتع بها الفريق خلال منافسات الموسم القادم وأنه يثق تماماً في القدرات الفنية الكبيرة للجهاز الفني الحالي للفريق و قدرته على تحقيق نتائج متميزه بدعم و مساندة جماهير النادى العظيمة.