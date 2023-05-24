شكرا لقرائتكم خبر عن العربى لليد يعلن مشاركة البنك الأهلى فى النسخة المؤهلة لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإتحاد العربي لكرة اليد عن مشاركة فريق البنك الأهلي في البطولة العربية المؤهلة لمونديال الأندية رقم 38 ( سوبر جلوب) التى ستسضيفها المملكة العربية السعودية البطولة في الفترة من 16 إلي 27 أغسطس المقبل.

تأهل فريق الأهلى أيضا للمشاركة فى كأس العالم بالفوز على الزمالك مؤخرا بالسوبر الأفريقى فى النسخة التى إستضافها النادى الأهلى .

و أقيمت الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للاتحاد العربى لكرة اليد، شهر مارس الماضى وذلك بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وحضورر محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وبن علي آل نمر رئيس الاتحادين السعودى والعربى لكرة اليد فى الدورة الانتخابية الجديدة، ومحمد المنيع رئيس الاتحاد العربى فى دورته المنتهية، وناصر السقا المدير التنفيذى بالاتحادين السعودى والعربى لكرة اليد.