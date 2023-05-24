شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعيد خدمات الغانى بواتينج أمام طلائع الجيش في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، خدمات الغانى بنجامين بواتينج مهاجم الفريق السكندرى في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش المقرر لها 3 يونيو المقبل، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى.

وغاب الغانى بواتينج عن سموحة أمام فريق فاركو في المباراة التي انتهت بخسارة الفريق السكندري بهدف نظيف، بسبب الإيقاف لتركم الإنذارات، وهو ما يعد إضافة كبيرة لسموحة في ظل غياب حسام حسن مهاجم الفريق الذى يعانى من كسر في شظية القدم، والذى تعرض لها أمام غزل المحلة.

ومنح أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى.

ويبدأ فريق سموحة الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل، بمشاركة كل اللاعبين باستثناء حسام حسن مهاجم الفريق الذى مازال يواصل برنامجه التأهيلى بعد فك الجبس من قدمه بعد إصابته بكسر في شظية القدم خلال مباراة غزل المحلة.

وهدد أحمد سامى بعض اللاعبين بإحالتهم إلى دكة البدلاء بعد الأداء السيئ الذى ظهروا عليه أمام فاركو، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز خلال المباريات المقبلة من أجل تجميع النقاط وإنهاء بطولة الدورى في مركز متقدم خاصة مع انتفاضة فرق المؤخرة في الجدول.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفا.