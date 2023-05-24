شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي الوحدة مع الجيش الملكي في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بينما يلعب فيورنتينا مع إنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا، وبرايتون مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

في ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء



كأس الملك سلمان للأندية الأبطال:

20:45 الوحدة --: -- الجيش الملكي

كأس إيطاليا (النهائي):

23:00 فيورنتينا --: -- إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي:

23:00 برايتون --: -- مانشستر سيتي

الدوري الإسباني:

21:30 إلتشي --: -- إشبيلية

21:30 فياريال --: -- قادش

21:30 ريال مدريد --: -- رايو فاييكانو

00:00 ريال بيتيس --: -- خيتافي

00:00 إسبانيول --: -- أتلتيكو مدريد

الدوري الإسكتلندي:

22:45 أبردين --: -- سانت ميرين

22:45 هيبرنيان --: -- سيلتك

22:45 رينجرز --: -- هارتس

22:45 دندي يونايتد --: -- كيلمارنوك

22:45 ليفينغستون --: -- ماذرويل

22:45 روس كاونتى --: -- سانت جونستون

كأس تركيا:

21:30 فنربخشة --: -- سيفاس سبور

كأس اليونان:

21:30 آيك أثينا --: -- باوك سالونيكا

كأس العالم للشباب:

22:00 السنغال --: -- إسرائيل

22:00 إيطاليا --: -- نيجيريا

01:00 البرازيل --: -- الدومينيكان

01:00 اليابان --: -- كولومبيا

الدوري المصري:

22:30 بيراميدز --: -- حرس الحدود

22:30 فيوتشر --: -- سيراميكا كليوباترا

دوري زين الكويتي:

20:15 كاظمة --: -- السالمية

20:15 القادسية --: -- الكويت

20:15 العربي --: -- الفحيحيل

الدوري العراقي:

17:30 الحدود --: -- نوروز

19:45 كربلاء --: -- الزوراء

22:00 دهوك --: -- زاخو

22:00 الطلبة --: -- أربيل

الدوري الليبي:

18:30 المدينة --: -- الاتحاد مصراتة

18:30 الأولمبي --: -- المحلة

كأس مصر:

19:00 الإسماعيلي --: -- النجوم

كأس العرش المغربي:

23:00 الدفاع الحسني الجديدي --: -- الوداد