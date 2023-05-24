شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية تعلن إقامة ثلاث بطولات دولية وإنشاء أول شركة استثمار رياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى عن تأسيس أول شركة مساهمة فى تاريخ الرياضة المصرية بين اللجنة والاتحادات الرياضية البارالمبية والاتحادات الرياضية الأوليمبية واللجان التابعة ولها نشاط باراليمبى والاستثمار الخاص، تحت اسم الشركة الباراليمبية للاستثمار فى المجال الرياضى، وذلك وفقا لقانون الشركات المساهمة وقانون الرياضة رقم 71 لعام 2017.

وتعمل الشركة فى مجال الاستثمار الرياضى لزيادة حجم الرعاية للجنة والاتحادات، فى مجالات التسويق الرياضى، التجارة فى أدوات وأجهزة الأشخاص ذوى الاعاقة، تنظيم المسابقات المحلية والدولية، والاستشارات الرياضية والهياكل الإدارية، ومجالات أخرى تقترحها الاتحادات ويوافق عليها الجميع. ويتم تأسيس الشركة برأس مال 20 مليون جنيه تكون نسبة اللجنة البارالمبية فيها 20 بالمائة، ولكل اتحاد من الاتحادات 5 بالمائة من الأسهم تتحملها عنه اللجنة وقت التأسيس، و15 بالمائة للمستثمر الخاص.

كما تم الاعلان عن الشعار الجديد للجنة والذى تم اعتماده رسميا من اللجنة البارالمبية الدولية ، بالإضافة للإعلان عن حصول اللجنة على شهادة الايزو فى الإدارة، والإعلان عن البطولات والأحداث الدولية التي تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة، ومنها بطولة العالم لرفع الأثقال وبطولة مصر الدولية للسباحة .

من جانبه قال حسام الدين مصطفى، إن المؤتمر يأتى فى توقيت مهم للغاية فى ظل الأحداث المتلاحقة والأنشطة المكثفة للفعاليات البارالمبية وهو ما يؤكد الحراك الكبير الذى تشهده مصر حاليا فى النشاط البارالمبي الذى يأتى بدعم كبير من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة ومختلف الهيئات المتخصصة فى هذا الأمر وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الداعم الأساسى لكل الأنشطة البارالمبية ولأبطالها ويحرص دائما على تكريمهم ومساندتهم ودعمهم بكافة الأشكال .

كما نجحت اللجنة البارالمبية المصرية فى الفوز بتنظيم العديد من الأحداث الرياضية العالمية فى الفترة القادمة حيث احتفلت البارالمبية الدولية بفوز مصر لتنظيم مؤتمر vista العلمى الذى يتم تنظيمه لاول مرة خارج قارة أوروبا والذى ينطلق فى الفترة من 31اكتوبر وحتى 3 نوفمبر القادم بمشاركة مايقرب من 450 باحث ومتخصص

وتوفر منظمة VISTA منصة دولية مهمة للعلماء لتبادل أحدث المعلومات والأبحاث والتطوير والخبرات الحالية المتعلقة بالرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة والحركة البارالمبية.

كذلك تم الإعلان عن تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال وبطولة مصر الدولية للسباحة..

الاعلان عن إنشاء أول شركة استثمار رياضى للجنة البارالمبية وبمشاركة الاتحادات واللجان التابعة لها كشركاء بالاسهم فيها وهى التجربة الأولى من نوعها فى مصر والتى تتيح للأسرة البارالمبية ايجاد موارد مالية لها تساهم فى تطوير والصرف على شئونهم الرياضية .