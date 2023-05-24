شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف نصار: مواجهة الداخلية مهمة جدا للبنك وبابا فاسيليو مستمر معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى، أن كل ما يقال عن رحيل المدير الفنى بابا فاسيلو عن الفريق بسبب سوء النتائج غير صحيح، فهو مستمر معنا ولا هناك نية لرحيله.

وقال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور: "فكر بابا فاسيلو فكر كويس جدًا ويستطيع التعامل مع المتغيرات فى المباراة، ولديه أدوات يستطيع التعامل معها".

وأضاف رئيس نادى البنك الأهلى: "كل ما يقال عن رحيل المدير الفنى بابا فاسيلو عن الفريق بسبب سوء النتائج غير صحيح، وحمدى علاء المعار للبنك الأهلى لا يوجد بند نية الشراء في عقده، وموقف اللاعب بعد نهاية الموسم يحدده نادى الزمالك".

وعن مواجهة الداخلية، قال أشرف نصار: "مواجهة الداخلية المقبلة مهمة للغاية لأنها تأتى أمام فريق من الفرق التى تنافس مع البنك الأهلى فى صراع الهروب من الهبوط، وهو فريق محترم ويقدم كرة محترمة مع علاء عبد العال".

فاز البنك الأهلي على سوان بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بينما ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 31 محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حصدها من 29 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر في 12 مباراة واحرز لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.