هل يلحق محمد الشناوى بمباراة الأهلى أمام الوداد المغربى فى نهائى أفريقيا ؟

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القاهرة - سامية سيد - لاصوت يعلو داخل جدران النادى الاهلى سوى عن موقف محمد الشناوى حارس مرمى الفريق من المشاركة مع المارد الأحمر في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بعد تعرضه للإصابة في مباراة الترجى التونسى بذهاب نصف نهائي البطولة القارية، ونستعرض في السطور التالية فرص لحاق الشناوى بالنهائى المرتقب.. س: ماهى طبيعة إصابة محمد الشناوى؟ج: الاشعة أثبتت إصابة الشناوى بتمزق في عضلة السمانة وهى الإصابة التي تعرض لها في مباراة الترجى التونسى برادس والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد. س: هل يلحق الشناوى بمباراة الاهلى والوداد المغربى ؟ج: أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلى وضع برنامج علاجى مكثف لتجهيز الشناوى للمباراة المرتقبة ولكن حتى الان تبدو فرص لحاق الحارس بمباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا صعبة. س: من يتولى حماية عرين الاهلى في غياب الشناوى ؟ج: يظهر على لطفى في عرين الاهلى منذ تعرض الشناوى للإصابة حيث شارك الحارس في مباراة الإياب أمام الترجى وقاد المارد الأحمر للفوز بهدف دون رد كما ظهر في مباراة انبى التي فاز بها الاهلى بهدفين دون رد ولكنه تعرض للإصابة وتم استبداله بالحارس الصاعد مصطفى شوبير. س: هل استعاد محمد الشناوى تألقه قبل الإصابة ؟ج: تألق محمد الشناوى في مرمى الأهلى بالمباريات الأخيرة قبل الإصابة، سواء في مباراة الذهاب أمام الترجى فى رادس أو مباراة السوبر المصرى أمام بيراميدز وتصدى لهجمات صعبة. س: كيف يستغل الشناوى فترة الغياب عن الملاعب ؟ج: كشف مصدر مقرب من محمد الشناوي، قائد الأهلي، أن اللاعب عقد قرانه خلال اليومين الماضيين، ويستعد لدخول عش الزوجية بعد نهائي أفريقيا، حيث استغل فترة إيقافه محليا لمدة 3 مباريات، لعقد قرانه والتجهيز لزفافه.

وأكد المصدر أن الشناوي انفصل عن زوجته السابقة وأم أبنائه الإثنين منذ أكثر من عام، ويستعد لدخول عش الزوجية مجددا في الفترة القادمة بعد عقد قرانه مؤخرا.

س: ماهو موعد مباراة الاهلى والوداد المغربى ؟ج: يخوض فريق الأهلي ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 4 يونيو المقبل في تمام العاشرة مساءاً على استاد القاهرة ثم يخوض مباراة الإياب على ملعب مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب في 11 يونيو المقبل في العاشرة مساءً أيضاً. س: كيف تأهل الاهلى والوداد المغربى للنهائى الافريقى ؟ج: تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.