شكرا لقرائتكم خبر عن القسم الثانى.. 4 مباريات حاسمة فى صراع ثلاثى الصعيد على بطاقة الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو، ترتيب مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى برصيد 57 نقطة، متفوقا على فريق لافيينا صاحب الوصافة بنقطة، بعد مرور 26 جولة حتى الآن من المسابقة.

يتبقى 4 جولات فقط لحسم بطاقة التأهل للدورى الممتاز في الموسم المقبل بين الثلاثى الجونة ولافيينا وبترول أسيوط، ونستعرض في التقرير التالى مباريات الثلاثى المتبقية..

الجونة "57 نقطة"

يواجه فريق الجونة كلا من المدينة المنورة "خارج أرضه"، مركز شباب طامية "داخل أرضه"، مصر المقاصة "داخل أرضه"، شبان قنا "خارج أرضه".

لافيينا "56 نقطة"

يلتقى لافيينا مع الفيوم "داخل أرضه"، النصر للتعدين "خارج أرضه"، تليفونات بنى سويف "داخل أرضه"، أسمنت أسيوط "خارج أرضه".

بترول أسيوط "50 نقطة"

يلتقى بترول أسيوط مع كل من شبان قنا "داخل أرضه"، الفيوم "خارج أرضه"، النصر للتعدين "داخل أرضه"، تليفونات بنى سويف "خارج أرضه".

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم..

1 الجونة 57 نقطة

2 لافيينا 56 نقطة

3 بترول أسيوط 50 نقطة

4 النصر للتعدين 47 نقطة

5 مصر المقاصة 44 نقطة

6 كيما أسوان 41 نقطة

7 المنيا 38 نقطة

8 ديروط 35 نقطة

9 الألومنيوم 34 نقطة

10 أسمنت أسيوط 34 نقطة

11 شُبان قنا 29 نقطة

12 الفيوم 22 نقطة

13 مركز شباب الطامية 22 نقطة

14 تليفونات بنى سويف 19 نقطة

15 المدينة المنورة 19 نقطة

16 ملوى 18 نقطة