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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الر ياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلي يسافر للمغرب لخوض نهائى إفريقيا أمام الوداد بطائرة خاصة،فاركو يدرس عرضا مبدئيا من الأهلى للتعاقد مع عبد الله بكرى فى الصيف،الزمالك يعلن تعافى أحمد فتوح ومشاركته فى التدريبات الجماعية .
الزمالك يعلن تعافى أحمد فتوح ومشاركته فى التدريبات الجماعية
الأهلي يسافر للمغرب لخوض نهائى إفريقيا أمام الوداد بطائرة خاصة
يتمسك محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بالحصول على فرصة فى حماية عرين الفريق الأبيض، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسى طوال المباريات الماضية باستثناء لقاء بروكسى بكأس مصر الذى شارك فيه على حساب زميله محمد صبحى.
"زوران" يجتمع بمجلس الاتحاد السكندرى اليوم لبحث رغبته فى الرحيل
يعقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى غياب رئيس النادى محمد مصيلحى خلال الساعات القادمة جلسة مع الصربى زوران المدير الفنى للفريق الكروى الأول لعرض رغبته فى الرحيل عن الاتحاد السكندرى، وذلك بسبب ما وصفه بحالة التراخى التى أصابت اللاعبين مؤخرًا وسوء النتائج.
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