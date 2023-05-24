شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الر ياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلي يسافر للمغرب لخوض نهائى إفريقيا أمام الوداد بطائرة خاصة،فاركو يدرس عرضا مبدئيا من الأهلى للتعاقد مع عبد الله بكرى فى الصيف،الزمالك يعلن تعافى أحمد فتوح ومشاركته فى التدريبات الجماعية .

الزمالك يعلن تعافى أحمد فتوح ومشاركته فى التدريبات الجماعية

تعافى أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من إصابة الضهر التى لحقت به طوال الفترة الماضية ومنعته من المشاركة في مباريات الفريق الأبيض.

الأهلي يسافر للمغرب لخوض نهائى إفريقيا أمام الوداد بطائرة خاصة

استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى المغرب بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي يوم 11 يونيو المقبل في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل توفير كل عوامل الراحة والهدوء للبعثة الحمراء قبل خوض المباراة النهائية في النهائي القاري. اضطرت رابطة الأندية المحترفة المصرية لتغيير موعد نهاية الدوري من 15 يوليو إلى 25 يوليو المقبل، بسبب مؤجلات النادي الأهلي، والتي بات في حكم الاستحالة نهايته في منتصف يوليو. يتمسك محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بالحصول على فرصة فى حماية عرين الفريق الأبيض، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسى طوال المباريات الماضية باستثناء لقاء بروكسى بكأس مصر الذى شارك فيه على حساب زميله محمد صبحى. يدرس مسئولو نادى فاركو عرضا مبدئيا من النادى الأهلى للحصول على خدمات عبد الله بكرى مدافع الفريق الأول لكرة القم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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