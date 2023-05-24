شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الركبة تطارد شبانة فى الزمالك وشكوك حول لحاقه بمباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطارد آلام الركبة محمود شبانة مدافع الزمالك،وعلى إثرها لم يشارك في المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لمباراة الطلائع.

وتحوم الشكوك حول لحاق محمود شبانة بمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الفني.

في سياق متصل انتظم أحمد فتوح ناصر منسي وعمر جابر ومحمد عبد الغني رباعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشارك الرباعى في المران الجماعي للفريق اليوم بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق تعليمات فنية لكل من أحمد بلحاج وعمرو السيسي ثنائي خط الوسط، وركز المدير الفني للفريق على تنفيذ الثنائي لبعض الجمل الفنية خلال المران، بجانب التركيز على الضغط واستخلاص الكرة من المنافس.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.