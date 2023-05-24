شكرا لقرائتكم خبر عن شروط كولر لبدلاء الأهلى للمشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعض الشروط الخاصة من أجل منح اللاعبين البدلاء الذين لا يشاركون بصفة أساسية في مباريات الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية.

وأكد كولر في تصريحات صحفية عقب مباراة إنبي في الدوري والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة أن الاجتهاد في التدريبات وتقديم 100% من مجهود ويقاتل في التدريبات الجماعية لإقناع الجهاز الفني بأحقيته في الحصول على فرصة المشاركة في المباريات.

شدد كولر: "ما يهمني أن اللاعبين الغائبين عن المشاركة في المباريات المقبلة لو قدموا 100% من مجهودهم في التدريبات سيشارك في المباريات، ولكن من سيمنحني 60% لن يشارك، ومن يعطي 100% بالتأكيد سيحصل على فرصة، بالطبع هناك بعض التعديلات في المباراتين المقبلتين لمنح راحة لبعض اللاعبين".

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي، ضمن منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز، كما أبدى تحفظه على نتيجة المباراة، مؤكدًا أن الفريق أتيحت له أكثر من فرصة لتسجيل أكثر من هدف ومضاعفة النتيجة.

وأوضح كولر أن قائمة الفريق تضم لاعبين مميزين، وأنه يحاول اختيار التشكيل، ويحاول منح بعض اللاعبين راحة إذا استشعر خطورة على أي لاعب من المشاركين في المباريات.

وأضاف: لا أستطيع أن أدفع بلاعب غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة من بداية المباراة، ولكن يتم الدفع به في الوقت المناسب، كما نقوم بتنفيذ سياسة التدوير خلال المباريات من خلال إشراك جميع اللاعبين، ولا يوجد لديَّ مسمى لاعب أساسي.

وأكد كولر أنه لا يستطيع أن يحدد من يشارك في المباراة المقبلة، وأنه من المهم أن يرى رغبة من اللاعبين الذين لم يشاركوا للحصول على فرصة خلال المباريات الرسمية من خلال أدائهم في التدريبات، وقد يكون هناك تعديلات في التشكيل لكن وفقًا لظروف كل مباراة.

وأشار المدير الفني إلى أنه يسعى إلى علاج ظاهرة إهدار الفرص، وأن هذا الأمر يحتاج إلى التركيز والعمل المضاعف.