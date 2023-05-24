أبو بكر حمزة الجمل يقود تشكيل الإسماعيلى أمام النجوم فى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلى، تشكيل فريقه أمام فريق النجوم، استعدادا للمباراة التي ستنطلق بعد قليل على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر لكرة القدم.

وجاء تشكيل الإسماعيلى لمواجهة النجوم كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل

الدفاع: حمدى النقاز، محمد نصر، عماد حمدى، أحمد محسن

الوسط: محمد بيومى، محمد مخلوف، عمر الوحش، كريم الديب، محمد عبد السميع

الهجوم: أبو بكر حمزة الجمل

يدخل فريق الإسماعيلى بمعنويات عالية بعد الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى.

وطالب حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، لاعبى الدراويش بعدم التهاون والتركيز بشكل قوى على إنهاء المباراة مبكرا حتى لا يدخل فى مفاجآت الكأس، وحذر من خطورة فريق النجوم الذى يقدم مستويات كبيرة فى دورة الترقى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.