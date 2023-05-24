شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود جوليوس أمام الأهلى بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس جهود مهاجمه النيجيرى بول جوليوس فى مباراة الأهلى المقبلة بالدورى بعد انتهاء الإيقاف، وغاب جوليوس عن مباراة الطلائع مع المقاولون العرب بعد تعرضه للطرد فى مباراة فاركو الأخيرة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس جهود نجمه كريم طارق فى مباراة الاهلى المقبلة بالدورى بعد التعافى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وغاب كريم طارق عن مباراتى الطلائع مع فاركو والمقاولون العرب بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة.

ويستعد الطلائع لمواجهة الاهلى المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، وعقب مواجهة الاهلى سيواجه الطلائع نظيره الزمالك فى الثامنة مساء الثلاثاء 30 مايو على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدف.

وحقق طلائع الجيش ثلاثة انتصارات متتالية فى مبارياته الثلاثة على حساب غزل المحلة بهدف دون رد ثم على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدورى، قبل أن يتعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق ثم يتعادل سلبياً مع المقاولون العرب فى أخر ظهور

وضربّ فريق طلائع الجيش موعدًا مع نظيره البنك الأهلى بكأس مصر بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره شباب مسلمين قنا.