شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع النجوم 0/0 فى الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الإسماعيلى والنجوم 0/0 في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما بدور الـ32 لكأس مصر والمقام بإستاد الإسماعيلية .

جاءت أحداث الشوط الأول أقل من المتوسط ولم تظهر أي هجمات على المرميين ولم يظهر أي أنياب للدراويش بالرغم من فارق الإمكانيات واعتمد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلى على عدد من عناصر الشباب واللاعبين الإحتياطيين لإراحة الأساسيين لمباريات الدورى .

في الوقت الذى نجح فيه أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للنجوم في غلق كافة المساحات واللعب على المرتدات والهجمات السريعة والتي مثلت بعض الخطورة على مرمى أحمد عادل عبد المنعم .

وجاء تشكيل الإسماعيلى لمواجهة النجوم كالتالي..



حراسة المرمى: أحمد عادل

الدفاع: حمدى النقاز، محمد نصر، عماد حمدى، أحمد محسن

الوسط: محمد بيومي، محمد مخلوف، عمر الوحش، كريم الديب، محمد عبد السميع

الهجوم: أبو بكر حمزة الجمل

يدخل فريق الإسماعيلى بمعنويات عالية بعد الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى.

وطالب حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، لاعبى الدراويش بعدم التهاون والتركيز بشكل قوى على إنهاء المباراة مبكرا حتى لا يدخل فى مفاجآت الكأس، وحذر من خطورة فريق النجوم الذى يقدم مستويات كبيرة فى دورة الترقى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.