شكرا لقرائتكم خبر عن سافر لإجراء عملية البواسير..أياجو لاعب أسوان يحتفل بزفافه فى نيجيريا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم مسئولو نادي أسوان من وكيل اللاعب النيجيري الهارب رفائيل أياجو، أنه سيقيم حفل زفافه غدا الخميس في مسقط رأسه بنيجيريا وهو السبب الأساسي لسفر اللاعب دون علم النادي.

وقال وكيل اللاعب لمسئولي أسوان، أن أياجو لديه الرغبة في انهاء حفل زفافه غدا الخميس، والعودة بعدها بأيام قليلة لمصر، لاستكمال مسيرته مع تماسيح النيل.

وفي وقت سابق، كشف محمد عنتر عضو مجلس إدارة نادي أسوان، أن النيجيري رفائيل إياجو سافر بلاده بدون علم أحد من الجهاز الفني أو مجلس الإدارة، لإجراء جراحة البواسير.

وقال عنتر لليوم السابع: "اللاعب ابلغ مجلس الإدارة أنه يعاني من البواسير ويحتاج لجراحة من فترة، واستغل حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك وإيقافه في مباراة البنك الأهلى للسفر إلى بلاده وإجراء الجراحة".

وأوضح عنتر أن اللاعب أبلغ الجهاز الإداري للنادي بعودته خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه سيتم توقيع عقوبة على اللاعب بسبب التصرف غير المسئول بالسفر دون علم الإداري والجهاز الفني.

وأخطر مسئولو نادي أسوان اتحاد الكرة المصري، وتحديدا لجنة شئون اللاعبين، رسمياً، بهروب اللاعب النيجيري إياجو من الفريق، وأكد مسئولو أسوان لاتحاد الكرة أن اللاعب استغل وجود جواز السفر بحوزته وسافر إلى بلاده دون إذن مسبق من أحد وفشلت محاولات الاتصال به.

وهرب رفائيل إياجو لاعب وسط نادي أسوان من صفوف تماسيح النيل عقب مباراة الزمالك الأخيرة دون أن يخطر ناديه أو زملائه.