شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يسقط أمام بايونيرز.. وأبو قير يهزم دكرنس ويتصدر مجموعة بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق طنطا أمام فريق بايونيرز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة توقف رصيد فريق طنطا عند النقطة 48 يتراجع للمركز الثالث، فيما رفع بايونيرز رصيده إلى النقطة 21 فى المركز الخامس عشر.

وحقق أبو قير للأسمدة فوزا مثيرا على فريق دكرنس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 50 ويخطف صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما توقف رصيد دكرنس عند 46 نقطة.

اكتسح فريق بلدية المحلة نظيره اتحاد نبروه بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثانى، فيما بقى اتحاد نبروه عند النقطة 26.

وجاءت نتيجة مباريات اليوم في مجموعة بحرى كالتالى..

بلدية المحلة 3 / 0 اتحاد نبروه

المنصورة 1/ 1 المجد السكندرى

الحمام 0/ 1 الهلال بالضبعة

أبو قير للأسمدة 3 /2 دكرنس

بايونيرز 1/ 0 طنطا

الأوليمبى 1/ 1 كفر الشيخ

المصرى بالسلوم 0/ 1 جمهورية شبين

سبورتنج 3 /3 بروكسى