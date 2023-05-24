شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للطاولة يحتفل بوصول عمر عصر لثمن نهائى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الاتحاد الدولي لتنس الطاولة بوصول عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة إلى منافسات الدور ثمن النهائي من منافسات بطولة العالم ، التى تقام بجنوب افريقيا .

وكتب الاتحاد الدولى عبر صفحته الرسمية proud of Africa

ووصل عمر عصر الى دور ال 16 بعد الفوز على اللاعب السويدي ترولس موريجورد بنتيجة 4/2 المصنف العاشر عالميا.

وكان عصر قد تغلب على السويدى ماتياس فيليك فى دور ال 32 من مباريات البطولة أيضا



عمر عصر

من ناحية أخرى نجحت دينا مشرف لاعبة النادي الأهلي و منتخب تنس الطاولة ، في التأهل إلى الدور الثالث لبطولة العالم لتنس الطاولة بعد فوزها على البولندية أنا ويرزن 4/0.

وفازت دينا مشرف المصنفة رقم 28 عالميا على اللاعبة البولندية المصنفة 167 عالميا بنتيجة 4/3 في الدور الثاني.

وكانت مريم الهضيبي لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة قد ودعت بطولة العالم لتنس الطاولة المقامة بجنوب إفريقيا في الفترة من 20 مايو وحتى 28 من الشهر نفسه على مستوى فردي السيدات .

وخسرت مريم الهضيبي المصنفة 48 عالميا بصعوبة من المصنفة 27 عالميا الرومانية بيرناديتي زوكس 4-3 في دور الـ 64 من بطولة العالم لتنس الطاولة بجنوب أفريقيا .

وتضم قائمة المشاركين من مصر في البطولة : عمر عصر وأحمد صالح ومحمد البيلي وخالد عصر ومحمد شومان ، في منافسات السيدات يشارك هنا جودة و يسرا حلمي ومريم الهضيبي و ألاء يحيي و دينا مشرف.