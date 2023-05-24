فرص لحاق الشناوي بنهائي دوري الأبطال أمام الوداد المغربي.. ومصطفى شوبير يظهر في الصورة

الشارقة - اميمة ياسر - أثبتت الاشعة إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، بتمزق في عضلة السمانة في مباراة الترجى التونسى برادس والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

من جانبه، وضع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلى برنامجا علاجيا مكثفا لتجهيز الشناوي، للمباراة المرتقبة ولكن حتى الآن تبدو فرص لحاق الحارس بمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، والمقرر لها يوم 4 ينيو المقبل، صعبة.

كما تعرض الحارس البديل علي لطفي، للإصابة في مباراة إنبي التي فاز بها الأهلى بهدفين دون رد، وتم استبداله بالحارس الصاعد مصطفى شوبير.

تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.