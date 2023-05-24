بالأسماء.. 5 لاعبين يرحلون عن الأهلي بفرمان من كولر

الشارقة - اميمة ياسر - حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن الفريق نهاية الموسم الجاري في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب موقع "صدى البلد"، شملت قائمة الراحلين 5 لاعبين هم: البرازيلي برونو سافيو وأيمن أشرف وشادي حسين ومحمد أشرف ورأفت خليل.

واقترب البرازيلي برونو سافيو المحترف ضمن صفوف النادي الأهلي من العودة إلى نادي بوليفار البوليفي بنهاية الموسم بعد تجميده بقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

فيما زادت أسهم عودة شادي حسين مهاجم النادي الأهلي لنادي سيراميكا كليوباترا بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

بينما طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عرض أيمن أشرف للبيع فى قادم الأيام.

في نفس السياق تم الاستقرار من جانب ادارة النادي الأهلي بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر على إعارة الثنائي رأفت خليل ومحمد أشرف الي احد فرق الدوري من أجل الاستفادة من اشراكهم ثم العودة مجددا الي صفوف القلعة الحمراء.

وبواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، يوم 4 يونيو المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا