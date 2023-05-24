شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: اهتمام الرئيس السيسى بالرياضيين فخر وشرف لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق الأخضر الليبى، أن التوجه الرئاسى بالاهتمام بالرياضيين وتوفير بيئة ملائمة أمر يدعو للفخر وشرف لكل رياضي في جميع اللعبات.

واضاف بسيوني ان اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه بهذا فلا بد أن نوجه له الشكر قائلا:" كل الشكر والتقدير والاحترام لسياده الرئيس لاهتمامه بالرياضيين وتوفير البيئه اللازمه للتألق والابداع‏".

ووجه بسيوني رسالة الى الرئيس السيسى قائلا:" احنا كمان بنقول لسياده الرئيس حضرتك في قلب كل رياضي".

ووجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.