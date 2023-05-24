شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: التوجه الرئاسى بالاهتمام بالرياضيين استكمال لنجاح برنامج كابيتانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد بلال نجم الاهلى والمنتخب السابق ان التوجه الرئاسى بالاهتمام بالرياضة والرياضيين خطوة جيدة من سيادة الرئيس لتحفيز الشباب ومن لديه قدرة لتمثيل مصر فى مختلف المحافل الدولية .

ووجه بلال الشكر إلى سيادة الرئيس ، وتمنى بلال ان تكوم هذه الخطوة على غرار ما شهده برنامج كابيتانو من نجاح ملموس ، من اكتشاف للمواهب وإظهار مواهبهم .

وقال بلال اتمنى ان يتم استكمال التعليمات لبناء جيل جديد يمثل مصر فى المحافل الدولية وكرة القدم وبطولات كأس العالم وأفريقيا لان الشباب والناشئين هم الزهرة والأمل، مثلما حدث فى برنامج كابيتانو واكتشاف الموهوبين.

ووجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي