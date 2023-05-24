اخبار الرياضه

أمير عبد الحميد: دور الدولة المصرية فى تطوير صناعة الرياضة ملموس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: دور الدولة المصرية فى تطوير صناعة ملموس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يري أمير عبد الحميد، نجم الأهلى الأسبق أن دعم الرئيس السيسي للرياضيين في مختلف الألعاب لا محدود ويعد سبب الطفرة التي تعيشها مصر رياضيا.

 

وقال أمير عبد الحميد في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”: دور الرئيس في دعم الرياضيين والمنظومات واضح للجميع وأتى بثماره سريعا" .

 

ويضيف حارس الأهلي الأسبق :"الدولة المصرية تكثف جهودها لتطوير صناعة الرياضة وتوفير المناخ المناسب لكافة عناصر المنظومة لتحقيق النجاح المنشود وهو دور كبير وملموس ويستحق الإشادة".

 

ووجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا