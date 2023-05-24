شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: دور الدولة المصرية فى تطوير صناعة الرياضة ملموس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يري أمير عبد الحميد، نجم الأهلى الأسبق أن دعم الرئيس السيسي للرياضيين في مختلف الألعاب لا محدود ويعد سبب الطفرة التي تعيشها مصر رياضيا.

وقال أمير عبد الحميد في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”: دور الرئيس في دعم الرياضيين والمنظومات الرياضية واضح للجميع وأتى بثماره سريعا" .

ويضيف حارس الأهلي الأسبق :"الدولة المصرية تكثف جهودها لتطوير صناعة الرياضة وتوفير المناخ المناسب لكافة عناصر المنظومة لتحقيق النجاح المنشود وهو دور كبير وملموس ويستحق الإشادة".

ووجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.