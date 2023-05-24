شكرا لقرائتكم خبر عن زيكو وفيلكس وفالانتين يقودون هجوم حرس الحدود أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، في الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم والمقرر انطلاقها بعد قليل.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمي: محمد فوزي

خط الدفاع: خالد سامي، محمد رضا، أحمد شديد قناوي، إبراهيم القاضي

خط الوسط: إسلام عبد اللاه، حامد الجابري، إسلام جمال.

خط الهجوم: أحمد فيلكس، مصطفى زيكو، فالانتين أودو.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 52 نقطة فى المركز الثانى لجدول الترتيب، بعد فوزه الأخير على غزل المحلة، حيث جمعها من 26 مباراة، حقق الانتصار 15 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

في المقابل يُعاني حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري حيث يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، جمعها من 6 فوز و7 تعادلات و16 هزيمة".