الإسماعيلي يعلن عقد اجتماع طارىء مع الجهاز الفني بعد الخروج من كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي عقد اجتماع طارىء مع الجهاز الفني لفريق الكرة بعد الخروج من كأس مصر .

فجر النجوم الذى ينافس على الصعود لدورى المحترفين كبرى مفاجآت كأس مصر بإقصاء الإسماعيلى بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين على ملعبه بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات دور الـ32 لكأس مصر.

تقدم محمد همام بالهدف الأول للنجوم في الدقيقة 65 ، وأضاف محمود علاء الهدف الثانى للضيوف في الدقيقة 82 ، ليضرب النجوم موعدا مع سموحه في دور الـ16 للبطولة .

جاءت أحداث الشوط الأول أقل من المتوسط ولم تظهر أي هجمات على المرميين ولم يظهر أي أنياب للدراويش بالرغم من فارق الإمكانيات واعتمد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلى على عدد من عناصر الشباب واللاعبين الإحتياطيين لإراحة الأساسيين لمباريات الدورى .

في الوقت الذى نجح فيه أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للنجوم في غلق كافة المساحات واللعب على المرتدات والهجمات السريعة والتي مثلت بعض الخطورة على مرمى أحمد عادل عبد المنعم .

واستحوذ النجوم على مجريات المباراة تماما في الشوط الثانى ودانت لهم السيطرة بفضل حديث أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للفريق مع اللاعبين بين شوطى اللقاء ، ومن هجمة سريعة لعب حارس المرمى كرة قوية ينفرد من خلالها محمد همام بحارس مرمى الإسماعيلى ويضعها بقوة في المرمى .

يحاول الإسماعيلى العودة للمباراة على استحياء بفضل التغيرات التي أجراها حمزة الجمل المدير الفني وإراحة بعض اللاعبين حتى جاءت الدقيقة 82 الذى نجح فيها محمود علاء لاعب النجوم من إحراز الهدف الثانى والصعود بفريقه لدور الـ16 ليضرب موعدا مع سموحه .