شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عثمان: اهتمام الرئيس السيسى بالرياضيين ليس بجديد عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف عثمان البطل البارالمبى صاحب الذهبيات فى الدورات الأولمبية أن التوجه الرئاسى بالاهتمام بالرياضيين وتوفير بيئة ملائمة فكرة رائعة من سيادة الرئيس المحب والداعم للرياضة والرياضيين.

وأكد شريف عثمان أن سيادة الرئيس مهتم وداعم جدا للرياضة منذ أن تولى رئاسة الجمهورية فالتوجه للاهتمام بالرياضة توجه ليس بجديد

وأشار البطل البارالمبي أن هذا التوجه سيقضى على المشكلات والازمات بين الاتحادات الرياضية واللاعبين خاصة وأن اللاعب عندما يجد الاهتمام والدعم فى بلده لن يتركها أبدا .

ووجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي