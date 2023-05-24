ماذا قالت الصحف العالمية عن «سجدة» كريستيانو رونالدو؟

الشارقة - اميمة ياسر -

سلطت الصحف الرياضية العالمية الضوء على "سجود" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، احتفالًا بهدفه في مرمى الشباب.

وكان النصر قد عاد من من التأخر بهدفين نظيفين إلى الفوز (3-2) على الشباب، بفضل هدف "الدون" الذي خطف به 3 نقاط ثمينة.

وتمكن رفاق رونالدو من الحفاظ على فارق الثلاث نقاط مع المتصدر الاتحاد، ليؤجل حسم لقب الدوري السعودي إلى الجولة القادمة.

وبعد تسجيله هدف الفوز الثمين في الدقيقة 59، احتفل رونالدو على مرحلتين، سجد أرضًا أولًا ثم أطلق صرخته الشهيرة في وقت واحد مع جماهير النصر.

"ديلي ميل" البريطانية: سجد من أجل إسعاد النصر

قالت الصحيفة إن رونالدو تعمد باحتفاله هذا توجيه رسالة إلى زملائه في النصر، مفادها أنه يشعر بالسعادة بين صفوف الفريق الذي يتخذ من العاصمة الرياض مقرًا له.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو بعدما أكمل عودة النصر أمام الشباب، سارع إلى السجود نحو قبلة المسلمين في مكة المكرمة.

albanianpost الألبانية: رونالدو يثير الشك مع النصر

طرحت الصحيفة الألبانية تساؤلات جدلية بشأن مقاصد كريستيانو رونالدو من السجود أرضًا بعد هدفه الثمين في الدوري السعودي.

وتساءلت الصحيفة ما إذا كان رونالدو يقصد فقط إرضاء المشجعين السعوديين الحاضرين في ملعب النصر، أم أنه تعمد بعث رسائل أخرى، مؤكدة أن احتفال "الدون" احتل مساحة نقاش واسعة بين جماهير كرة القدم حول العالم.

وعن احتفال السجود لله، أشارت الصحيفة إلى أنه أمر اعتاد بعض اللاعبين المسلمين إلى القيام به بعد تسجيل الأهداف.

موقع talksport البريطاني: رونالدو يخطف قلوب جماهير النصر

ذكر الموقع البريطاني أن هدف رونالدو أدخل السرور إلى قلوب جماهير النصر، بعدما ضمن الحصول على 3 نقاط ثمينة من الشباب.

ولفت الموقع إلى أن احتفال النجم البرتغالي البالغ من العمر 38 عامًا عن طريق السجود أرضًا هو الشيء الذي أسعد جماهير النصر أكثر من هدفه، حيث بدا أنه أصبح محبوبًا أكثر في المملكة العربية السعودية.