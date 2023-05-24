شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر و صلاح محسن يقودان هجوم سيراميكا أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة حلمي طولان ، تشكيل الفريق لمواجهة فيوتشر ضمن الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز و التى سوف تنطلق على ستاد السلام بعد قليل . وجاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى:محمد بسام خط الدفاع: أحمد رمضان " بيكهام " - سيف تقا - رجب نبيل -أحمد هاني. خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم - محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن خط الهجوم: أحمد ياسر ريان يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - وايو كونستاتت

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