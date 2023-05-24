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أحمد ياسر و صلاح محسن يقودان هجوم سيراميكا أمام فيوتشر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة حلمي طولان ، تشكيل الفريق لمواجهة فيوتشر ضمن الجولة الـ29  من بطولة الدوري الممتاز و التى سوف تنطلق على ستاد السلام بعد قليل .

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى:محمد بسام 

 

خط الدفاع: أحمد رمضان " بيكهام " - سيف تقا - رجب نبيل -أحمد هاني. 

 

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم - محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن 

 

خط الهجوم:  أحمد ياسر ريان 

 

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل  - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - وايو كونستاتت

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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