شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الجليل: اهتمام الرئيس السيسى بالمواهب الرياضية رؤية ثاقبة للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عبد الجليل نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن توجيه الدولة المصرية للاهتمام بالمواهب الرياضية، يمثل رؤية مستقبلية للرياضة في مصر.

وأشاد عبد الجليل بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح بعدما وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة.

وشدد نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق على رؤية القيادة المصرية الثاقبة في اكتشاف المواهب ورعايتها، من خلال عدة برامج وقرارات تهتم بالنشء وترعاه لتكوين أبطال قادرين على رفع راية مصر في المحافل الدولية.

وأوضح عبد الجليل أن الرياضيون يحتاجون لهذا الدعم المعنوي والمادي من أجهزة ومؤسسات الدولة، حتى يكون لدينا عشران الأبطال في المستقبل.