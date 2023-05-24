شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر و أحمد عاطف يعودان للتشكيل الأساسى لفريق فيوتشر أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض بعد قليل مباراة سيراميكا ضمن الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد السلام .

وضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى .. محمود جنش .

خط الدفاع .. باسم على ، محمود مرعى ، على الفيل ، جوزيف جوناثان .

خط الوسط .. ناصر ماهر ، مهند لاشين ، محمد رضا " بوبو " ، غنام محمد .

الهجوم .. أحمد عاطف ، عبدالكبير الوادى .

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 27 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.