شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجمباز: الرياضيون فى مختلف الألعاب يتلقون دعم لا محدود من الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز أن الرياضيين في مختلف الالعاب يتلقون دعم لا محدود من فخامة الرئيس السيسي ، مما تسبب في الطفرة الكبيرة التي تعيشها مصر رياضيا في مختلف الألعاب سواء في النتائج او تنظيم البطولات العالمية والقارية.

وقال إيهاب أمين في تصريحات خاصة :"ان هناك جهود واضحة للدولة المصرية لتطوير صناعة الرياضة حتي يتم النجاح في جميع الالعاب مما جعل مصر منافسا قويا في الرياضة العالمية ".

وشدد إيهاب أمين، أن الجمباز خلال الفترة الماضية شهد طفرة كبيرة وملموسة للجميع بعد الدعم الكبير من الدولة المصرية، حيث نجحت مصر في تنظيم بطولات العالم بشكل متفرد فضلا عن النتائج المذهلة التي تحققت لأول مرة في تاريخ الجمباز المصري.

واضاف رئيس اتحاد الجمباز ، ان دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الرياضيين بشكل مستمر واضح للجميع واتى ثماره سريعا وبشكل ملحوظ "

ووجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.