شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف : شئ إيجابى دعم الرياضين و لابد من استغلال فرصة الاهتمام الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد يوسف المدير الفني لفريق الاهلى السابق أن أهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرياضين شى إيجابى بالفعل و هذا ليس الموقف الوحيد .

وأضاف محمد يوسف خلال تصريحات خاصة لليوم السابع قائلا " لابد من أستغلال الرياضين فرصة أهتمام الدولة بيهم و تحقيق نتائج إيجابية و رفع أسم الوطن في الاحداث العالمية المقبلة " .

وكانت وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.