شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودو: الاهتمام بالرياضيين يبث روح الوطنية لدى الشباب والنشء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اكد مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو أن الاهتمام والتوجه الرئاسى للاهتمام بالرياضين يستحق توجيه الشكر الى سيادة الرئيس لما يبذله من جهد فى كل المجالات عامة والرياضة خاصة.

واضاف مرزوق محمد أن الاهتمام بالرياضة سيشجع الكثير من الشباب على ممارسة الرياضة ، فى ظل وجود داعم وسند لهم، اضافة إلى بث روح الوطنية لدى الشباب والنشء وبذل اقصى جهد فى مختلف البطولات لرفع علم مصر خفاقا فى المحافل الدولية.

واختتم رئيس الاتحاد حديثه أن الاهتمام الرئاسى سيكون مسئولية على عاتقنا وعهد لبذل ما بوسعنا لزيادة قاعدة ممارسى الرياضة وتوفير الظروف الملائمة لمختلف الابطال

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