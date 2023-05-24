شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك: إقصاء الإسماعيلى من الكأس "صفحة واتقفلت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق النجوم على فوز فريقه على الإسماعيلي والتأهل لدور الـ32 من كأس مصر هذا الموسم بعد الفوز عليه بهدفين دون رد.

وقال عيد بعد المباراة عبر صفحته الشخصية: "الحمد لله والشكر لله علي الفوز في دور الـ32 من كأس مصر علي نادي الإسماعيلي الكبير".

وواصل المدير الفني للنجوم: "بشكر اللاعبين الأبطال علي الأداء والنتيجة الكبيرة، وهذه صفحة واتقفلت، الحمد لله عندنا مهمة أكبر وهي الصعود من الدرجة الثالثة لدوري المحترفين إن شاء الله الأسبوع القادم".

وفجر النجوم الذى ينافس على الصعود لدورى المحترفين كبرى مفاجآت كأس مصر بإقصاء الإسماعيلى بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين على ملعبه بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات دور الـ32 لكأس مصر.

تقدم محمد همام بالهدف الأول للنجوم في الدقيقة 65 ، وأضاف محمود علاء الهدف الثانى للضيوف في الدقيقة 82 ، ليضرب النجوم موعدا مع سموحه في دور الـ16 للبطولة .