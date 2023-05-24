شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 / 5 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها توجيهات الرئيس السيسى.. دعوة المصارع أحمد بغدودة لتلقى منحة للتدريب والتأهيل ، كما فجر النجوم مفاجأة بالفوز على الإسماعيلى بهدفين وإقصائه من كأس مصر

شريف عثمان: اهتمام الرئيس السيسى بالرياضيين ليس بجديد عليه

قال شريف عثمان البطل البارالمبى صاحب الذهبيات فى الدورات الأولمبية أن التوجه الرئاسى بالاهتمام بالرياضيين وتوفير بيئة ملائمة فكرة رائعة من سيادة الرئيس المحب والداعم للرياضة والرياضيين.

فجر النجوم الذى ينافس على الصعود لدورى المحترفين كبرى مفاجآت كأس مصر بإقصاء الإسماعيلى بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين على ملعبه بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات دور الـ32 لكأس مصر.