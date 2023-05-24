شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كريم بامبو مهاجم البنك الأهلى بشد فى العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرص كريم بامبو مهاجم فريق البنك الاهلى للإصابة بشد في العضلة الخلفية أثناء مباراة فريقه أمس أمام أسوان و التي على أثرها غادر الملعب و شاراك إسلام جابر بديلا له في الدقيقة 73 حيث حقق فريق البنك الفوز على ظهرة الجنوب بنتيجة 2/1 .

ومن المقرر أن يخضع كريم بامبو لبرنامج علاجى تحت أشراف طبيب الفريق لمحاولة الاستعانة به في مباراة الداخلية المقبلة حيث يعد كريم بامبو من أفضل عناصر الفريق هذا الموسم عقب المشاركة في 27 مباراة و تمكن من أحراز 10 أهداف .

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الاهلى نظيره الداخلية ضمن مباريات الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز حيث يقام اللقاء على ستاد القاهرة الدولى يوم الأربعاء الموافق 31 من الشهر الجارى في تمام الساعة السابعة مساءا .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث حقق الفوز في 7 مباريات و التعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة .