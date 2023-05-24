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طارق يحيى: نثمن توجيهات الرئيس السيسى فى الاهتمام بالمواهب الرياضية

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القاهرة - سامية سيد - وجه طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعدما وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة.

 

قال يحيى خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” إنه يثمن توجيهات الرئيس السيسي في الاهتمام بالمواهب الرياضية، موضحاً أن اتجاه الرئيس دائماً يبنى على الاهتمام بالمواهب الرياضية الواعدة التي تفيد مصر في المستقبل.

 

أوضح نجم الزمالك الأسبق: "الرئيس السيسى قدوة لنا وللمسئولين عن في مصر وتوجيهات الرئيس رسالة واضحة لاهتمام الدولة بالمواهب ويجب على المسئولين عن الرياضة أن ينظروا إلى الألعاب الشهيدة ويهتموا بها".

 

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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