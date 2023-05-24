شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل مع حرس الحدود سلبيًا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
ويتواجد على مقاعد البدلاء: "أحمد دعدور - محمد حمدي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - فخر الدين بن يوسف".
فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: "حراسة المرمي: محمد فوزي، وخط الدفاع: خالد سامي، محمد رضا، أحمد شديد قناوي، إبراهيم القاضي، وفي خط الوسط: إسلام عبد اللاه، حامد الجابري، إسلام جمال، وخط الهجوم: أحمد فيلكس، مصطفى زيكو، فالانتين أودو".
يحتل بيراميدز المركز الثانى لجدول الترتيب، برصيد 52 نقطة جمعها من 26 مباراة، حقق الانتصار 15 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا، في المقابل يُعاني حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري حيث يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، جمعها من 6 فوز و7 تعادلات و16 هزيمة".
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