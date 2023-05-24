شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسي الحديث: دعم الرئيس السيسى للرياضيين ليس بجديد.. ونعيش طفرة رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما علي دعم الرياضيين في مختلف الألعاب منذ توليه رئاسة الدولة المصرية، وبات ذلك ملحوظ للجميع في تكريم الأبطال الرياضيين لتحفيزهم في تحقيق نتائج إيجابية بشكل مستمر مما جعل الرياضيين يشعرون باهتمام الدولة المصرية بهم بشكل كبير.

وقال شريف العريان في تصريحات خاصة، إن هناك طفرة كبيرة تعيشها مصر رياضيا في مختلف الألعاب سواء في النتائج أو تنظيم البطولات العالمية والقارية، مؤكدا أن اتحاد الخماسي قام بتنظيم بطولات كأس العالم في مصر فضلا عن النتائج المبهرة التي حققها اللاعبين، حيث أصبحت مصر بؤرة لتنظيم البطولات العالمية.

وأضاف رئيس الخماسي الحديث: "مصر أصبحت منافسا قويا علي الساحة العالمية، وذلك بسبب جهود الدولة المصرية لتطوير صناعة الرياضة".

وتابع بأن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضيين ليس بجديد عليه، وأن التوجه الرئاسى بالاهتمام بالرياضيين وتوفير بيئة ملائمة خطوة رائعة من الرئيس الداعم دائما للرياضة والرياضيين.

ووجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.