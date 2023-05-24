شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين فريقى فيوتشر وسيراميكا بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى فيوتشر و سيراميكا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن الجولة التاسعة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

وشهدت أحداث الشوط الأول تواضع من قبل لاعبى الفريقين و غياب الفرص المحققه للتهديف وذلك بتحفيظ كل من اللاعبين الوقوع في أخطاء تؤدى الى خسارة المباراة و فقدان ثلاث نقاط هامة في مسيرة الدورى الممتاز هذا الموسم حيث يسعى فيوتشر من الحفاظ على المركز الثالث بينما سيراميكا يحاول الابتعاد عن منطقة الهبوط و الاستمرار في الدورى الموسم المقبل .

وخاض فريق فيوتشر بقيادة على ماهر اللقاء بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود جنش .

خط الدفاع .. باسم على ، محمود مرعى ، على الفيل ، جوزيف جوناثان .

خط الوسط .. ناصر ماهر ، مهند لاشين ، محمد رضا " بوبو " ، غنام محمد .

الهجوم .. أحمد عاطف ، عبدالكبير الوادى .

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة حلمى طولان يضم كل من :

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: أحمد رمضان " بيكهام " - سيف تقا - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم - محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 27 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.

في المقابل يحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة في 8 مباريات.