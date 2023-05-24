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معتز عاشور: التوجه الرئاسى بالاهتمام بالرياضيين يزيد سقف طموحات الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - وجه معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة الشكر الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالرياضة والرياضيين لان حزء كبير وفعال  من المجتمع ، والتوجه بالاهتمام بالرياضيين يعكس انه كما يهتم بالمجتمع و المشروعات فالرياضة عبارة عن مواطنين مصريين،  وهذا يؤدى لرغبة الكثير من الأفراد لممارسة الرياضة إضافة الى زيادة طموحات الرياضيين المميزين  ورفع سقف طموحاتهم ، ولحصد  المزيد من البطولات خاصة فى ظل اهتمام الدولة  وهو ما ستتابعه وزارة الرياضة .  

 

وأوضح عاشور أن التوجيهات ستجعل الاهتمام أكبر والاتحادات والأندية تشعر بمدى اهتمام الدولة بالرياضة،  وتقلل هروب اللاعبين وترك بلادهم والاتجاه للتجنيس ، بالإضافة إلى التفكير فى كيفية تحقيق المزيد من البطولات

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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