شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عاشور: التوجه الرئاسى بالاهتمام بالرياضيين يزيد سقف طموحات الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة الشكر الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالرياضة والرياضيين لان الرياضة حزء كبير وفعال من المجتمع ، والتوجه بالاهتمام بالرياضيين يعكس انه كما يهتم بالمجتمع و المشروعات فالرياضة عبارة عن مواطنين مصريين، وهذا يؤدى لرغبة الكثير من الأفراد لممارسة الرياضة إضافة الى زيادة طموحات الرياضيين المميزين ورفع سقف طموحاتهم ، ولحصد المزيد من البطولات خاصة فى ظل اهتمام الدولة وهو ما ستتابعه وزارة الرياضة . وأوضح عاشور أن التوجيهات ستجعل الاهتمام أكبر والاتحادات والأندية تشعر بمدى اهتمام الدولة بالرياضة، وتقلل هروب اللاعبين وترك بلادهم والاتجاه للتجنيس ، بالإضافة إلى التفكير فى كيفية تحقيق المزيد من البطولات

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